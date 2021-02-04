وكتب ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، "سجلت أوكرانيا 5 آلاف و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 258 طفلا، و220 عاملا طبيا".



وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 1893 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 140 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما تماثل للشفاء 9 آلاف و933 شخص.