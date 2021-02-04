اليوم السابع
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أوروبا تستثمر 80 مليار يورو للحصول على شبكة شحن السيارات الكهربائية

الخميس، 04 فبراير 2021 11:27 ص
أوروبا تستثمر 80 مليار يورو للحصول على شبكة شحن السيارات الكهربائية سيارة كهربائية
فاطمة شوقى

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تسعى أوروبا للحد من الانبعاثات ، وتحقيق الأهداف المحددة فى اتفاقيات باريس، ولذلك يتعين على القارة العجوز استثمار 80 مليار يورو للحصول على شبكة شحن السيارات الكهربائية ،وزيادة عدد السيارات الكهربائية بمعدل 24 بحلول عام 2030.

وقام اتحاد الصناعة الكهربائية الأوروبية EURELECTRIC بدارسة ، قال فيها إنه بحلول عام 2030 سيكون الاسطول الأوروبى قد نما إلى 10.5 مليون مركبة على الطريق من إجمالى 63 مليون، وبحلول ذلك الوقت، سيصبح قطاع الحافلات الكهربائية ينمو بنسبة 42% ، تليها السيارات والشاحنات الصغيرة، التى ستحقق حصة من المركبات فى الشارع بنسبة 17.5% و12% على التوالى، حسبما قالت مجلة "كوتشياليكترونيكو" الإسبانية المتخصصة فى نشر الاخبار الخاصة بالسيارات الكهربائية.

هذا يعني أنه من أجل مواكبة سوق المبيعات ، أو لتحقيق الأهداف المحددة ، يجب أن تتوسع شبكة إعادة الشحن بسرعة.

من بين 213000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية العامة في أوروبا ، 14٪ فقط هي أجهزة شحن سريعة ، وهو ما يشير إلى أنها أقل بكثير من الهدف. وفقًا للدراسة ، هناك حاجة إلى التوسع لمضاعفة الرقم الحالي في 13 ، مما يعني أنه سيتم تثبيت ما لا يقل عن ثلاثة ملايين نقطة شحن عامة بحلول عام 2030.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 20 مليار يورو لتطوير البنية التحتية العامة الجديدة للشحن ، وحوالي 60 مليار يورو للبنية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون من الضروري توفير 25 مليار إضافية لتكييف شبكة توزيع الكهرباء عند الضرورة لتلبية الزيادة في الطلب.

وفقًا لسيرج كولي ، مدير اتحاد الصناعة الكهربائية الأوروبية EURELECTRIC: "كهربة النقل أمر ضروري لأوروبا لتحقيق أهداف الانبعاثات الصارمة وخلق مستقبل خال من الكربون، وسيؤدي انتقال الأساطيل العامة والخاصة إلى تمهيد الطريق أولاً ، وخلق أوجه التآزر للنظام البيئي الأساسي للتنقل الكهربائي وخلق فرص عمل جديدة، ومع ذلك ، فإن تحقيق ذلك سيتطلب نهجًا يركز على الأسطول من كل من الحكومة والصناعة.

 


اوروبا

سيارات كهربائية

شحن السيارات

الانبعاثات

الاتحاد الاوروبى

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