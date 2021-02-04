اليوم السابع
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أهالى قرية الكرامة بالدقهلية يشكون من انتشار القمامة.. المجلس المحلى يرد

الخميس، 04 فبراير 2021 01:19 ص
أهالى قرية الكرامة بالدقهلية يشكون من انتشار القمامة.. المجلس المحلى يرد انتشار القمامة بقرية الكرامة بالدقهلية
كتبت- نهى عبد النبى - شريف الديب

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أرسل القارئ أحمد عبدالهادي أحمد من محافظة الدقهلية ، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضرر فيها أهالى قرية الكرامة التابعة لمركز أجا بالدقهلية من انتشار القمامة بالشارع، وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع: "نعانى من انتشار الحشرات والروائح الكريهة بسبب القمامة ونقوم برفعهاعلى نفقتنا الخاصة".

فيما أكدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا، بأنه بناء على شكوي أحد المواطنين بالتضرر من تراكم تكون القمامة بمدخل قرية الكرامة التابعة للوحدة المحلية بميت دمسيس.   
وجهت على الفور فريق العمل التنفيذى المساعد  لمتابعه فريق العمل الميدانى بادارة النظافه لرفع جميع التراكمات وإزالة أسباب الشكوى، كما وجهت لرئيس الوحدة بزيادة عدد الورديات لرفع تجمعات القمامة سريعا قبل أن تتكاثر.
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تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع اليوم السابع.
 
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اليوم السابع

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