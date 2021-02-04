اليوم السابع
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أهالى بالغردقة يطالبون بوقف بناء سور يحجب رؤية البحر.. ورئيس المدينة يرد

الخميس، 04 فبراير 2021 03:00 ص
أهالى بالغردقة يطالبون بوقف بناء سور يحجب رؤية البحر.. ورئيس المدينة يرد بناء سور على شاطئ القيادات العام بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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طالب أهالى بمدينة الغردقة، المسئولين بالتدخل الفورى لوقف بناء سور على طريق الكورنيش بشاطئ القيادات، لحجب رؤية البحر عن المارة بطريق الكورنيش، حيث أكدوا أن المناطق التى يتم رؤية البحر منها بمدينة الغردقة صغيرا جدا بعدما قامت القرى السياحية بالبناء على وحجبت الرؤية. 

وأكد الأهالى، أن السور الذى يتم البناء فيه حاليا، كان ارتفاعه فى بداية أقل من متر ونصف، والآن تم تعلية السور لحجب الرؤية تماما، مطالبين بالتدخل الفورى لحل الأزمة وإزالة السور الجديد الذى يتم بنائه الآن .

وأشار الأهالى إلى أنه لا يسمح برؤية البحر إلا فى مناطق قليلة أغلبها على طريق الكورنيش، وأن أغلب الساحل تم البناء عليه وحجبت رؤية البحر  مطالبين بوقف البناء فورا. 

من جانبه، قال اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، إن مبانى السور بشاطئ القيادات إجراء مؤقت لحين إعادة تطوير والإنشاءات بالشاطئ العام مثل شاطئ عام رقم 4، مؤكدا أن هناك خطة لتطوير الشاطئ بالكامل ليصبح يليق بأهالى المدينة.
 
واضاف رئيس مدينة الغردقة، لـ"اليوم السابع"، أن شاطئ القيادات كانت به عدد من الكافيهات المؤجرة من مجلس المدينة جميعها انتهت عقودهم وليس هناك أى تجديدات لحين إنهاء أعمال التطوير بالشاطئ، مؤكدا أن هناك شباب وفتيات يدخلون الشاطئ في أوقات غير مناسبة وسبب تعلية للسور لحين والانتهاء من أعمال التطوير وبعد ذلك سيتم إزالة السور لتكون رؤية البحر واضحة لجميع المارة على طريق الكورنيش.

شاطئ القيادات بالغردقة

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