اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمين عام الأمم المتحدة يتعهد بحشد ضغط دولى لإفشال الانقلاب العسكري فى ميانمار

الخميس، 04 فبراير 2021 12:02 ص
أمين عام الأمم المتحدة يتعهد بحشد ضغط دولى لإفشال الانقلاب العسكري فى ميانمار ميانمار
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعهد أنتونيو جوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة بحشد ضغط دولي كاف لضمان إفشال الانقلاب العسكري في ميانمار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتقود فرنسا التحركات في أوروبا لفرض عقوبات على العسكريين في ميانمار بعد تنفيذ الجيش انقلاب ضد النظام الحاكم يوم الإثنين الماضى، في الوقت الذى وجهت فيه شرطة ميانمار اتهامات لزعيمة لمخالفات تتعلق بقانون الاستيراد والتصدير، بينما اندلعت مظاهرات في بعض البلدان تطالب بوقف هذا الانقلاب.

في هذا السياق، أفادت وثيقة لشرطة ميانمار أن الشرطة وجهت اتهامات لزعيمة البلاد التي أطيح بها أونج سان سو تشي بمخالفة قانون الاستيراد والتصدير، وبأنها تسعى لاحتجازها حتى 15 فبراير، موضحة أن ضباط الجيش الذين فتشوا مقر إقامة سو تشي عثروا على أجهزة لاسلكي تم استيرادها بشكل غير قانوني واستخدامها دون إذن.

 


جوتيريش

ميانمار

فرنسا

انقلاب

الأمم المتحده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرنسا تقود تحركات أوروبا لفرض عقوبات على ميانمار.. الشرطة توجه اتهامات لزعيمة البلاد لمخالفات تتعلق بقانون الاستيراد.. ومظاهرات ترفض الانقلاب.. وباريس: التفكير على مستوى أوروبى بفرض إجراءات إضافية ضد ميانمار

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:30 م

الأمم المتحدة: الاتهامات ضد زعيمة ميانمار سو تشى تزيد من تقويض سيادة القانون

الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:35 م

مجموعة الـ7 تدين انقلاب ميانمار وتطالب الجيش بالتراجع والإفراج عن المعتقلين

الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة