أمين عام الأمم المتحدة يتعهد بحشد ضغط دولى لإفشال الانقلاب العسكري فى ميانمار

كتب أحمد عرفة

تعهد أنتونيو جوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة بحشد ضغط دولي كاف لضمان إفشال الانقلاب العسكري في ميانمار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتقود فرنسا التحركات في أوروبا لفرض عقوبات على العسكريين في ميانمار بعد تنفيذ الجيش انقلاب ضد النظام الحاكم يوم الإثنين الماضى، في الوقت الذى وجهت فيه شرطة ميانمار اتهامات لزعيمة لمخالفات تتعلق بقانون الاستيراد والتصدير، بينما اندلعت مظاهرات في بعض البلدان تطالب بوقف هذا الانقلاب.

في هذا السياق، أفادت وثيقة لشرطة ميانمار أن الشرطة وجهت اتهامات لزعيمة البلاد التي أطيح بها أونج سان سو تشي بمخالفة قانون الاستيراد والتصدير، وبأنها تسعى لاحتجازها حتى 15 فبراير، موضحة أن ضباط الجيش الذين فتشوا مقر إقامة سو تشي عثروا على أجهزة لاسلكي تم استيرادها بشكل غير قانوني واستخدامها دون إذن.