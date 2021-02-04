أمطار متوسطة تضرب مدينة زفتى فى الغربية.. فيديو وصور

الغربية محمد طارق

شهدت محافظة الغربية اليوم الخميس، سقوط أمطار كثيفة على كافة أنحاء مدن المحافظة، وانخفاض في درجات الحرارة وامتلت السماء بالغيوم.





كانت محافظة الغربية قد أعلنت فى وقت سابق عن رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار، وانعقاد غرفة الأزمات بكامل تشكيلها برئاسة محافظ الغربية، وبعضوية كل من السكرتير العام، والسكرتير المساعد وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والمرور.

حيث تم نشر جميع عناصر الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجميع أنحاء المحافظة، والسيطرة الكاملة على الحركة المرورية على أن يكون جار متابعة ميدانية لاستطلاع الأوضاع، مع عدم تأثر السيولة المرورية، مع تفعيل الغواطس وصفايات المطر بأنحاء المحافظة.





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