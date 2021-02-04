أمطار غزير بشمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الطوارئ بمختلف المراكز

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مناطق وسط سيناء الجبلية الليلة أمطارا بنطاق مركزى الحسنة ونخل .

واعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة الطوارئ بمختلف مراكز المحافظة، وتابعت غرفة عمليات المحافظة تلقى الشكاوى من الأهالى والتى تنوعت مابين اغلاق الشوارع بمياه الامطار فى مدينة العريش وبئر العبد وانقطاع الكهرباء بمناطق واحياء سكنية بالعريش والشيخ زويد .

وتواصل سقوط الامطار بغزارة على مدينة العريش وبئر العبد، وتسببت مياه الامطار فى وقف حركة السير داخل مدينة العريش وبئر العبد وخلت الشوارع من المارة .

وسبق وسقطت كميات من البرد والثلوج على مناطق البرث جنوب رفح ووسط سيناء .

وقال اهالى ان امطار غزيرة سقطت على مناطقهم اليوم تخللها فى بعض المناطق اكتساء وجه الأرض بحبات البرد التى استمرت لدقائق ثم ذابت وتشربتها الارض .

وشهدت مناطق وسط سيناء اليوم هطول امطار بغزارة على مناطق مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء .

واعقب هطول الامطار المتواصل جريان للمياه فى مجارى السيول بنطاق مركز نخل بشكل محدود.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، مواصلتها رفع حالة الطوارئ تحسبا لأى تطورات لاحقة، فيما لم تتلق غرف العمليات الرئيسية والفرعية اى بلاغات .

وتابعت غرف العمليات بمجلسى مدينة الحسنة ونخل الموقف بالتنسيق مع مشايخ القبائل، لسرعة الإبلاغ عن اى سيول لاتخاذ الاجراءات العاجلة .