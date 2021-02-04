اليوم السابع
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أمطار غزيرة تضرب الغربية ورفع الطوارئ بالمحافظة والدفع بسيارات شفط المياه.. صور..

الخميس، 04 فبراير 2021 12:16 م
أمطار غزيرة تضرب الغربية ورفع الطوارئ بالمحافظة والدفع بسيارات شفط المياه.. صور.. أمطار غزيرة تضرب الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تعرضت محافظة الغربية لموجة من حالة الطقس السيئ، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد إلى موجة من التقلبات الجوية، وضربت المحافظة أمطار غزيرة، وغطت السحب الكثيفة سماء المحافظة، وانخفاض فى درجات الحرارة.

وأغرقت مياه الأمطار الشوارع، وتراكمت المياه، وتجمعت الأمطار أسفل الكبارى والأنفاق.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ فى كافة القطاعات للتدخل الفورى حال حدوث أى حالة طارئة بسبب الطقس السيئ، ودفعت مجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب بسيارات شفط المياه لرفع المياه من الأنفاق والطرق السريعة والفرعية .

وحذرت إدارة مرور الغربية قائدى السيارات بتواخى الحذر أثناء القيادة والسير ببطئ لتفادى وقوع حوادث مرورية.

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(1)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(1)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(2)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(2)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(3)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(3)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(4)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(4)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(5)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(5)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(6)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(6)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(7)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(7)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(8)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(8)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(9)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(9)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(10)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(10)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(11)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(11)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(12)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(12)

 

أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(13)
أمطار-غزيرة-تضرب-الغربية-(13)

 


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