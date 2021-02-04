أمطار خفيفة على المنوفية وشركة المياه تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى

المنوفية - محمد فتحى

شهدت محافظة المنوفية اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ، حيث هطلت أمطار خفيفة على معظم مراكز ومدن المحافظة، خاصة مدينة تلا وشبين الكوم ، بالإضافة إلى برودة فى الجو طول اليوم منذ الصباح الباكر.

وفى سياق متصل، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء مجالس المدن بالمتابعة والتعامل السريع مع رفع وشفط مياه الأمطار بجميع قرى الوحدات المحلية فى حالة سقوط أمطار غريزة وذلك لتيسير الحركة ، وأكد على استمرار العمل واستقبال غرف العمليات لمشكلات وشكاوى واستفسارات المواطنين .

وأعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس واحتمالية هطول أمطار على المحافظة.

وأكد ضرورة التنسيق بين معامل المحطات والمعامل الفرعية في حالة سقوط أمطار وسيول، تؤدي إلى ارتفاع نسبة العكارة بالمجاري المائية وضرورة قيام طاقم المعامل بمسح شامل لجميع مآخذ المياه والتأكد من جودتها وسلامتها في حالة ظهور أى تغيير يؤثر على محطات المياه المرشحة.

وطالب بضرورة التأكد من توافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات والتواصل مع غرفة العمليات والخط الساخن (125) .

وشدد نجيب على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار، واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي، ونشر عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.