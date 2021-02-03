وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة هينريتا فور - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - إن "هذه أخبار عظيمة لمن قدموا تبرعات لمبادرة (كوفاكس) وإثباتا قويا لأحد مبادئ المبادرة الأساسية".

وأشارت الشبكة إلى أن مبادرة (كوفاكس) هي مبادرة يقودها التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومنظمة الصحة العالمية، ويهدف إلى تسريع عملية تصنيع لقاحات فيروس كورونا على نطاق واسع، وضمان وصول عادل ومتساو لجميع بلدان العالم إلى اللقاح.

وذكرت الشبكة أن إعلان يونسيف يأتي في الوقت الذي تستعد فيه "كوفاكس" لتوزيع 337 مليون جرعة لقاح للدول الأكثر احتياجا، كمرحلة أولى من خطة التوزيع الخاصة بالمبادرة.