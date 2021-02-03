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وزير الصحة السودانى: الخرطوم الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا بنسبة 70%

الأربعاء، 03 فبراير 2021 10:16 م
وزير الصحة السودانى: الخرطوم الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا بنسبة 70% كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الصحة السوداني، الدكتور أسامة عبد الرحيم، أن العاصمة الخرطوم الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا بنسبة 70%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، فيما تم شفاء 81 حالة، وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

 

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و 443 حالة، بينها 1830 وفاة، و 21 ألفا و 695 شخصا تعافوا، وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

 

 

 


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