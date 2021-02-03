وزير الداخلية البحرينى يستقبل كبير مستشارى الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة

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استقبل وزير الداخلية البحريني الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة صباح الأربعاء كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق جون لوريمر بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن لوريمر قدم الفريق طيار سام سامبسون الذي سيتولى مهام منصبه خلفاً له، وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.

ورحب الوزير بالحضور، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والحرص المتبادل على مواصلة التعاون والتنسيق الأمني وفتح آفاق جديدة من العمل المشترك.

وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لجهود لوريمر على ما قام به طوال فترة عمله ودوره في زيادة التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا التوفيق والنجاح للفريق سامبسون في مهام عمله الجديدة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.