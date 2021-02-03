اليوم السابع
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وزيرا خارجية الأردن وروسيا يدعوان لبدء مفاوضات جادة بين فلسطين وإسرائيل

الأربعاء، 03 فبراير 2021 12:50 م
وزيرا خارجية الأردن وروسيا يدعوان لبدء مفاوضات جادة بين فلسطين وإسرائيل جانب من المؤتمر الصحفى
كتب سمير حسنى

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قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنه ناقش مع نظيره الأردني أيمن الصفدي سبل التعاون في حل الأزمة السورية، والأوضاع في ليبيا والعراق واليمن، فضلا عن القضية الفلسطينية.، حيث جدد دعوة بلاده لبدء مفاوضات جادة ومباشرة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيل.

 

وأكد لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردني، بالعاصمة موسكو اليوم الأربعاء، على أهمية الجهود المشتركة لتأمين الأمن في الخليج العربي، مشيرا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين الدولتين.

 

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأردني، على سعى بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع روسيا في مختلف المجالات، مضيفا:" ناقشت مع لافروف سبل الحصول على لقاح كورونا".

 


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