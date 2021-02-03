وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأ للإرهابيين بولايتى تبسة وبومرداس

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ، كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وتدمير قنبلتين بولايتي تبسة (شمال شرق) وبومرداس (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن قوات الجيش خلال الفترة من 27 يناير الماضي حتى اليوم الأربعاء نفذت العديد من العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة على حماية البلاد من كل أشكال التهديدات الأمنية .

وأضاف البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت قوة مشتركة للجيش بالتنسيق مع الجمارك إثر عملية بحث وتفتيش بولاية أدرار (جنوب) بندقية رشاشة من نوع FMPK بالإضافة إلى 710 طلقات".

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش بكل من ولايتي تبسة وبومرداس دمرت مخبأ للإرهابيين وقنبلتين.

وأوضح البيان أنه إثر العملية التي نفذتها قوات الجيش بمنطقة مسلمون بولاية تيبازة (شمال) مطلع يناير الماضي، والتي أدت إلى القضاء على ستة إرهابيين وضبط 6 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، فقد تم تحديد الهوية الإرهابيين الستة، وهم ولد بوعمامة علي، الذي انضم للجماعات الإرهابية سنة 1998، ونعمودي حسان، الذي انضم للجماعات الإرهابية سنة 2008؛ ونعمودي فتحي، الذي انضم للجماعات الإرهابية سنة 2008؛ وبويرة محمد أمين، الذي انضم للجماعات الإرهابية سنة 2018؛ وتارزوت فيصل، الذي انضم للجماعات الإرهابية سنة 2019، وبلحبشية محمد، الذي انضم للجماعات الإرهابية سنة 2019.

وذكر البيان أن قوات حرس السواحل تمكنت من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ69 شخصا من بينهم 14 مغربيا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران وعين تموشنت ومستغانم (شمال غرب)، فيما تم توقيف 178 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة وإن أمناس وإليزي (جنوب) والنعامة وتلمسان (شمال غرب) وتبسة وسوق أهراس (شمال شرق) وبرج باجي مختار وبشار (جنوب).