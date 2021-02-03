واشنطن تنتقد قرار محكمة العدل الدولية باختصاصها بنظر قضية العقوبات على إيران

كتب أحمد عرفة

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية قرار محكمة العدل الدولية باختصاصها بنظر قضية العقوبات على إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ودخلت أزمة الاتفاق النووى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة، بعدما رفضت محكمة العدل الدولية بالإجماع الاعتراضات الأمريكية بعدم اختصاصها للنظر فى الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فى الوقت الذى تسعى فيه واشنطن لتخفيف التوتر مع طهران.

وقالت محكمة العدل الدولية: "العقوبات الأمريكية على إيران تخل بالتزامات واشنطن باتفاقية الصداقة بين البلدين عام 1955"، حيث قرر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قبول نظر قضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع العقوبات المفروضة على طهران.