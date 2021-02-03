وذكرت "إيه بي سي نيوز" أن "سبوتنيك V" هو اللقاح الأول الذي تتم الموافقة عليه في نيكاراجوا، وكانت الحكومة في نيكاراجوا قد قالت في يناير الماضي إنها بدأت جهودها للحصول على لقاحات من أماكن مختلفة حول العالم.