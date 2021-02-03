اليوم السابع
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ميشيل أوباما تتسلم هدية خاصة من جيل بايدن.. وتعلق: مفاجأة رائعة ولذيذة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:25 م
ميشيل أوباما تتسلم هدية خاصة من جيل بايدن.. وتعلق: مفاجأة رائعة ولذيذة ميشيل أوباما
كتب محمد سعودي

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أبدت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، سعادتها لتلقيها هدية خاصة من السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، حيث تمثلت الهدية فى سلة من الخضروات المقطوفة من حديقة المطبخ بالبيت الأبيض، والتى كانت قد زرعتها زوجة بارك أوباما فى العام 2009.

 

وشاركت ميشل أوباما عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" صورة لحزمة الخضراوات التى تسلمتها من جيل بايدن، معلقة: "ممتنة جدًا لحزمة العناية الجميلة... كانت هذه الخضار الطازجة من حديقة المطبخ بالبيت الأبيض"، مضيفة: "مفاجأة رائعة ولذيذة. أحبك يا جيل".

 

ميشيل أوباما تنشر صورة عبر انستجرام
ميشيل أوباما تنشر صورة عبر إنستجرام

 

وأرسلت جيل بايدن البالغة من العمر 69 عامًا، إلى عائلة أوباما سلة من الخضروات المقطوفة من حديقة مطبخ البيت الأبيض ، والتي زرعتها السيدة الأولى آنذاك ميشيل أوباما في عام 2009، حيث توفر الحديقة التى تبلغ مساحتها 2800 قدم مربع في " South Lawn " طعامًا مزروعًا محليًا لعائلة وضيوف البيت الأبيض، كما أنها بمثابة نموذج لكيفية زراعة الطعام في المنزل.

 

وردت السيدة الأولى في الولايات المتحدة على منشور ميشيل أوباما، قائلة :"الطعام هو الحب" مع رمز تعبيري على شكل قلب أخضر.

 

وفي وقت سابق، حضرت ميشيل أوباما وزوجها باراك أوباما حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، خلفا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

هدية جيل بايدن لميشيل أوباما
هدية جيل بايدن لميشيل أوباما

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