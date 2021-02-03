مياه سوهاج: 4 ملايين جنيه لمد وتوصيل خدمة مياه الشرب للقرى بالمحافظة

سوهاج - محمود مقبول

صرح اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى بيان له، أن أعضاء مجلس النواب حصلوا على موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمد خدمات مياه الشرب بسوهاج .

وأضاف رئيس شركة مياه سوهاج، أن النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة نجح فى الحصول على اعتماد مالى بمبلغ 1.752 مليون جنيه لمد وتدعيم خدمات مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرى ومدينة " طهطا وساحل طهطا وشطورة وعرب بخواج والصفيحة وتوابعها والصوامعة غرب وحمودة والشيخ زين الدين وبنجا " .

كما استطاع النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سوهاج وجزيرة شندويل وسوهاج الجديدة الحصول على اعتماد مالى مبلغ 2.5 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب لقرى " أولاد نصير وادفا ومجلس قروى أولاد عزاز " .

كما حصل النائب ياسر الهوارى عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا والعسيرات على اعتماد مالى بمبلغ 200 الف جنيه لمد خطوط مياه الشرب لقرية اولاد غازى ومدينة جرجا.