منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: انخفاض إصابات كورونا بأمريكا وكندا وارتفاعها بالمكسيك

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن إصابات كورونا تستمر في الانخفاض أخيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعد أسابيع من الارتفاع المتواصل، فيما مستمرة بالارتفاع في المكسيك.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، إن كولومبيا سجلت أعلى معدل للإصابات في أمريكا الجنوبية تليها البرازيل حيث لا تزال مدينة ماناوس تشهد زيادات هائلة في الإصابات والوفيات.

وفى وقت سابق ذكرت وزارة الصحة في المكسيك الاثنين أنها سجلت 564 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 159100.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، قد أعلن تجاوز المرحلة الحرجة بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وقال الرئيس المكسيكي، في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوردته قناة (الحرة) الأمريكية، "ما زلت أعاني أعراض كوفيد لكن الأطباء أخبروني أنّ المرحلة الحرجة مرت بالفعل. الآن أظهر أمامكم حتى لا تكون هناك شائعات أنا بخير، رغم أنه لا يزال يتعين علي أن أواصل فترة الراحة".