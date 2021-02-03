اليوم السابع
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الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:57 م
خالد صلاح
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مقتل جندى تركى فى هجوم مسلح بريف إدلب الغربى

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:14 م
مقتل جندى تركى فى هجوم مسلح بريف إدلب الغربى إدلب - أرشيفية
أ ش أ

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لقى جندي تركي مصرعه متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام بعد هجوم مسلح على نقطة تركية بريف إدلب الغربي.
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ ، نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
وكان المرصد قد أعلن، في 31 يناير الماضي، عن إصابة عنصرين تركيين بجروح جراء استهداف مسلحين مجهولين أحد حراس القوات التركية في منطقة أبو الزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب - اللاذقية (M4) بريف إدلب الغربي.
كما وثق المرصد في 17 يناير المنصرم إصابة جندي تركي برتبة رقيب، إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على حراس النقطة التركية في قرية /باتبو/ بريف حلب الغربي.

سوريا

المرصد السورى

مقتل جندى تركي بإدلب

إدلب السورية

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