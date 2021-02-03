مفوضية أوروبا تقدم خطة جديدة للتغلب على السرطان وتحذر من السجائر الإلكترونية

كتبت: هناء أبو العز

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم خطة أوروبا للتغلب على السرطان باعتباره أولوية رئيسية في مجال الصحة وركيزة أساسية لاتحاد صحي أوروبي قوي ، مع التقنيات الجديدة والبحث والابتكار كنقطة انطلاق ، وتحدد خطة مكافحة السرطان نهجًا جديدًا للاتحاد الأوروبي للوقاية من السرطان وعلاجه ورعايته.

كما سيتم دعم خطة التغلب على السرطان في أوروبا بإجراءات تمتد عبر مجالات السياسة من التوظيف والتعليم والسياسة

الاجتماعية والمساواة ، من خلال التسويق والزراعة والطاقة والبيئة والمناخ ، إلى النقل وسياسة التماسك والضرائب.

وتتمحور خطة السرطان حول أربعة مجالات عمل رئيسية مع 10 مبادرات رئيسية وإجراءات داعمة متعددة، وسيتم تنفيذه باستخدام مجموعة كاملة من أدوات تمويل المفوضية ، بإجمالي 4 مليارات يورو مخصصة للإجراءات التي تعالج السرطان ، بما في ذلك من برنامج EU4Health و Horizon Europe و Digital Europe.

وأشارت المفوضية إلى أن أهم إجراءات المفوضية لاتخاذها لمواجهة خطر الإصابة بالسرطان، الابتعاد عن التبغ ، واستهلاك الكحول الضار ، والتلوث البيئي والمواد الخطرة، بالإضافة إلى ذلك ، ستعمل حملة "HealthyLifestyle4All" على تعزيز النظم الغذائية الصحية والنشاط البدني

و للوقاية من السرطانات التي تسببها العدوى ، تهدف خطة مكافحة السرطان إلى تلقيح ما لا يقل عن 90٪ من السكان المستهدفين في الاتحاد الأوروبي من الفتيات وزيادة تطعيم الأولاد بشكل كبير بحلول عام 2030.

كما سيتم إطلاق مركز معرفة جديد حول السرطان للمساعدة في تنسيق المبادرات العلمية والتقنية المتعلقة بالسرطان على مستوى الاتحاد الأوروبى، ومبادرة التصوير السرطان الأوروبي ستقام لدعم تطوير أدوات جديدة بمساعدة الكمبيوتر لتحسين الطب الشخصية وحلول مبتكرة.

وسيتم التركيز بشكل خاص على الأطفال ، من خلال إطلاق "مبادرة مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان" لضمان وصول الأطفال إلى الاكتشاف والتشخيص والعلاج والرعاية السريعة والأمثل.

في عام 2020 ، تم تشخيص 2.7 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي بالمرض ، وفقد 1.3 مليون شخص حياتهم بسببه.