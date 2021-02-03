وأضافت "ناكاسيتا" أن فرق الصليب الأحمر والجيش الأوغندى قاموا بنقل 30 جثة إلى المشرحة وخمسة ناجين إلى مستشفى "كيلمبي" التي تبعد نحو 10 كيلومترات من مدينة "كاسيس"غربى البلاد، موضحة أن قوات الشرطة والدفاع فتحتا تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.

يذكر أن الطرق والمركبات التي لا يتم صيانتها تعد أمرا شائعا في أوغندا.

