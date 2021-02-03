لقى 32 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 5 آخرون إثر حادث تصادم بين خمس سيارات وقافلة جنازة فى جنوب غرب أوغندا، وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر فى أوغندا "إيرين ناكاسيتا"- حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع على الطريق بين مدينتى "كاسيس" و"هيما" بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضافت "ناكاسيتا" أن فرق الصليب الأحمر والجيش الأوغندى قاموا بنقل 30 جثة إلى المشرحة وخمسة ناجين إلى مستشفى "كيلمبي" التي تبعد نحو 10 كيلومترات من مدينة "كاسيس"غربى البلاد، موضحة أن قوات الشرطة والدفاع فتحتا تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.
يذكر أن الطرق والمركبات التي لا يتم صيانتها تعد أمرا شائعا في أوغندا.
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