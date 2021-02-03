اليوم السابع
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مصرع 3 من الحرس الوطنى الأمريكى إثر تحطم مروحيتهم بولاية أيداهو

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:03 م
مصرع 3 من الحرس الوطنى الأمريكى إثر تحطم مروحيتهم بولاية أيداهو تحطم مروحية
كتب محمد جمال

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أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم الأربعاء أن ثلاثة طيارين من الحرس الوطني قتلوا بتحطم مروحية "بلاك هوك" التي كانوا يستقلونها في ولاية أيداهو، وأوضح المسؤولون أن الحادث وقع خلال رحلة تدريب روتينية، وكان آخر اتصال بالمروحية حوالي الساعة 7:45 مساء الثلاثاء، وقد تم تحديد موقع الطائرة في حوالي الساعة 8 مساء وعثر على العناصر الثلاثة وحطام الطائرة في وقت مبكر من صباح اليوم، بحسب " روسيا اليوم".

وأضافوا أن "سبب الحادث غير معروف وسيبدأ التحقيق على الفور"، وقال اللواء مايكل جارشاك: "هذه خسارة فادحة للحرس الوطني في ايداهو ومجتمعنا.. أفكارنا وصلواتنا مع عائلاتهم وأحبائهم".


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