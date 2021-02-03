اليوم السابع
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مصدر رسمى روسى ينفى عقد لقاء سرى بين مبعوث بوتين والأسد فى دمشق

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:09 م
مصدر رسمى روسى ينفى عقد لقاء سرى بين مبعوث بوتين والأسد فى دمشق بوتين والأسد - أرشيفية
أ ش أ

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نفى مصدر رسمي روسي صحة المزاعم الإعلامية عن عقد مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، اجتماعا سريا في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ إن مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين شارك في اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف ثم عاد إلى روسيا مباشرة، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو ودمشق "لا تستدعي السرية".
وأشارت القناة الاخبارية إلى أن إحدى الصحف العربية ذكرت أن ألكسندر لافرينتييف، أبلغ عددا من محاوريه الغربيين والإقليميين، أنه قام و"جنرالات كبار" بزيارة سرية إلى دمشق نهاية الأسبوع الماضي، والتقوا مع الرئيس بشار الأسد لبحث ترتيبات سياسية وعسكرية وتنسيق المواقف بين الطرفين.


سوريا

روسيا

فلاديمير بوتين

بشار الأسد

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