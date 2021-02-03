اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصدر بالكهرباء: عطل مفاجئ بمحطة سفاجا سبب انقطاع التيار عن الغردقة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 10:59 م
مصدر بالكهرباء: عطل مفاجئ بمحطة سفاجا سبب انقطاع التيار عن الغردقة انقطاع الكهرباء
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر من قطاع شبكات البحر الأحمر، أن سبب انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة الغردقة وسفاجا عطل مفاجئ بمحطة محولات سفاجا المغذية لمدينة الغردقة وسفاجا وخط جنوب البحر الأحمر.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن من المحتمل أن يتم إعادة التيار تدريجيا بعد ساعة لحين إصلاح العطل َوإعادة تشغيله مرة أخرى.

كانت تعرضت مدينة الغردقة وسفاجا لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائى منذ قرابة نصف ساعة حيث تحاول إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر من إصلاح العطل المفاجئ وتعمل بعض المناطق بالغردقة التي يتم مد التيار الكهربائى لها من محطة الكهرباء الغازية جنوب الغردقة.


فصل التيار الكهربي

الغردقة

محطة محولات سفاجا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة