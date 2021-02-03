مصدر بالكهرباء: عطل مفاجئ بمحطة سفاجا سبب انقطاع التيار عن الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

كشف مصدر من قطاع شبكات البحر الأحمر، أن سبب انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة الغردقة وسفاجا عطل مفاجئ بمحطة محولات سفاجا المغذية لمدينة الغردقة وسفاجا وخط جنوب البحر الأحمر.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن من المحتمل أن يتم إعادة التيار تدريجيا بعد ساعة لحين إصلاح العطل َوإعادة تشغيله مرة أخرى.

كانت تعرضت مدينة الغردقة وسفاجا لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائى منذ قرابة نصف ساعة حيث تحاول إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر من إصلاح العطل المفاجئ وتعمل بعض المناطق بالغردقة التي يتم مد التيار الكهربائى لها من محطة الكهرباء الغازية جنوب الغردقة.