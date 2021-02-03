اليوم السابع
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الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:29 م
خالد صلاح
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مشاركة محدودة للدول غير الأفريقية فى مؤتمر الاتحاد الأفريقي

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:56 م
مشاركة محدودة للدول غير الأفريقية فى مؤتمر الاتحاد الأفريقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقيه
أ ش أ

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أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم /الأربعاء/، أنه سيتم عقد فعاليات الدورة العادية الـ34 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي يومي 6 و7 فبراير الجاري، على أن يكون جدول الأعمال مبسطا وبمشاركة محدودة عبر الإنترنت، وذلك للدول غير الأفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المفوضية - في بيان من مقرها بإثيوبيا - إلى أنه تم إبلاغ البعثات الدائمة للدول غير الأفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى الاتحاد بهذا القرار، على أن تكون المشاركة افتراضية عبر الإنترنت وتقنيات الفيديو كونفرانس.
وكان قد تم افتتاح الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في وقت سابق اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الترشيحات الأفريقية في النظام الدولي، وكذلك انتخابات وتعيينات قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي.


الاتحاد الإفريقى

مفوضية الاتحاد الإفريقى

موسى فقيه

كورونا

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