مستشفيات جامعة المنيا تجرى جراحة ميكروسكوبية لزرع أصبع سبابة مبتور .. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد الدكتور عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ، على نجاح فريق جراحى بقيادة الدكتور أحمد فتحى صادق رئيس وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بقسم جراحة العظام لأول مرة بالمستشفيات الجامعية من إعادة زرع لأصبع السبابة الأيمن لمريض فى الثلاثين من عمره بعد تعرضه لبتر كامل فى مفرمة .

وأكد الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بالمنيا، أن العملية تم إجراؤها بعد وصول المريض إلى المستشفى فى أقل من 60 دقيقة، مما يدل على سرعة وكفاءة تعامل الأطباء بقسم العظام والطوارئ مع الحالة بالأسلوب الطبى السليم، وبما يؤهل المستشفيات الجامعية لإجراء أى تدخلات جراحية سواء فى حالات الطوارئ والعظام أو العمليات الجراحية الأخرى.

وأوضح الدكتور أحمد فتحى صادق رئيس فريق الجراحين وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية ، أن العملية الجراحية استخدم فيها الميكروسكوب الجراحي، وذلك بعد تجهيز الأصبع المبتور واليد، واستخراج الشرايين والأعصاب والأوردة لإجراء التوصيل الدموى للشرايين والأوتار وتثبيت الكسور، وإصلاح الجلد، حيث استغرقت العملية 3 ساعات متصلة لعودة الأصبع للحياة بالجسم، وتوصيله بالدورة الدموية للمريض بالصورة السليمة، وعدم التأثر الوظيفى له، وذلك بطريقة تقنية دقيقة.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ، أن المستشفيات الجامعية خلال الفترة الأخيرة تشهد نقلة نوعية لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى كافة التخصصات الجديدة والنادرة ، سواء من حيث ما يتم بها من عمليات جراحية دقيقة ، تتطلب توافر تجهيزات طبية متطورة ومتوافقة مع أحدث المستويات والمعايير العالمية ، أو مهارة خاصة فى الأداء الجراحى من الأساتذة والأطباء الأخصائيين بكلية الطب وبمستشفيات جامعة المنيا.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى عبد النبى أن المستشفيات الجامعية قريباً ستتوج مجهوداتها للقضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالصعيد بافتتاح المبنى الثلاثى للمستشفى الجامعى الجديد، وملحق للعمليات الذى يضم 8 غرف عمليات مجهزة ، مما ينعكس إيجابياً على الخدمات الصحية للمرضي، ودفع عجلة التنمية الشاملة لمصر.



الاشعه للأصبع المبتور



الأصبع المبتور بعد توصيلة





الدكتور أحمد فتحى صادق رئيس فريق الجراحين