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مستشار بايدن لمسئول تركى: قلقون من حصول أنقرة على صواريخ S400 الروسية

الأربعاء، 03 فبراير 2021 12:05 ص
مستشار بايدن لمسئول تركى: قلقون من حصول أنقرة على صواريخ S400 الروسية بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال مستشار للرئيس الأمريكي جو بايدن لمسؤول تركي: قلقون من حصول أنقرة على منظومة صواريخ S400 الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اعترف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن ثمة ثلاث قضايا خلافية مقلقة لنظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ترسم مستقبل العلاقة مع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن.

 

وأكد "قالن" أن القضايا الخلافية الثلاث تتمثل فى الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة حزب العمال الكردستانى ووحدات حماية الشعب الكردية، وعدم اتخاذ أى خطوات جدية حيال منظمة جولن الإرهابية ونشاطها فى الأراضى الأمريكية، والعقوبات المتعلقة بطائرات (إف - 35)».

 

 


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