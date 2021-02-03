اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ ووزير النقل يتفقدان غدا أعمال تطوير طريق كفر الشيخ - دسوق

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:40 م
محافظ كفر الشيخ ووزير النقل يتفقدان غدا أعمال تطوير طريق كفر الشيخ - دسوق وزير النقل
كفر الشيخ محمد سليمان

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يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غداً الخميس، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات لتفقد الأعمال الجارية بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، ومتابعة نسب التنفيذ في الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى بطول 10 كم بتكلفة مليارا و26 مليون جنيه، وسيتفتتح الرئيس المرحلة الأولى فى شهر يونيو المقبل.

وتبدأ الزيارة في حوالى الساعة الحادية عشرة صباحاً "بكمين القرضا، مدخل المحافظة من طريق رافد الطريق الدولي "طنطا كفرالشيخ "، وحتى مدينة كفرالشيخ، وتفقد طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الجديد الجارى العمل فيه حاليا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المرحلة الأولى عبارة عن 13 كوبرى علوى و9 أنفاق بالإضافة لجسر الطريق، ومن المنتظر أن ينتهى المشروع في نهاية شهر يونيو المقبل.


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