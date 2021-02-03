محافظ قنا يتفقد مقر وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة الكائن بمبنى مجلس مدينة قنا القديم، والتى تختص بتلقى طلبات راغبى تقنين أراضى واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى، وذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد والمهندس عمر عبد الباقي مدير وحدة استرداد اراضي املاك الدولة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأثنى محافظ قنا على الجهود المتميزة التى يقوم بها العاملين بالوحدة، مؤكدا أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تنفيذ حملات إزالة للحالات التي لم تتقدم بأى طلبات تقنين لأوضاعها والحالات التى لم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين.

فيما أوضح المهندس عمر عبدالباقى، أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بلغت 47 ألفا و127 طلب بينما بلغ إجمالي عدد العقود المحررة 3386 عقدا، وبلغت جملة المتحصلات من التقنين 270 مليونا و994 ألف جنيه، وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء تم تلقى 70 ألفا و 516 طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة وبلغت جملة المتحصلات منذ بدأ التصالح بلغت 272 مليونا 286 ألف جنيه.