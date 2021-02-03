اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 فبراير 2021 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يعلن انضمام 5 سيارات إسعاف حديثة لمرفق الإسعاف..صور

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:51 م
محافظ سوهاج يعلن انضمام 5 سيارات إسعاف حديثة لمرفق الإسعاف..صور محافظ سوهاج يتفقد سيارات الأسعاف من الداخل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن انضمام 5 سيارات حديثة لأسطول هيئة الإسعاف بالمحافظة، ليصل عدد السيارات العاملة بنطاق بسوهاج إلى 114 سيارة، تغطى جميع المدن والقرى والطرق الداخلية والسريعة .

وتفقد محافظ سوهاج، يرافقه السيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، السيارات الجديدة، وأكد أنها إضافة قوية لمنظومة العمل بسوهاج، مشيدًا بمجهودات هيئة الإسعاف المصرية، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور هانى فؤاد مدير هيئة الإسعاف بسوهاج .

وأوضح أن السيارات مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة للإسعاف، والتى تساعد على النقل السريع والفعال والآمن للمرضى، مشيرا إلى أن السيارات من أحدث الطرز الموجودة وتحتوى على كافة الإمكانيات من أحدث " أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الصدمات الكهربائية، والمونتيورز، والنقالات المتحركة، وأجهزة قياس الضغط والسكر، والجبائر متنوعة للكسور المختلفة ".

وأضاف الفقى، أن أسطول سيارات الإسعاف بسوهاج يعد من أكبر أساطيل الإسعاف على مستوى الجمهورية، وله أهمية كبيرة فى تقديم الخدمات الطبية السريعة والعاجلة ؛ لأنها تتعلق بإنقاذ حياة المواطنين .

 

سيارات الاسعاف الجديدة
سيارات الاسعاف الجديدة

 

محافظ سوهاج مع طاق الأسعاف
محافظ سوهاج مع طاق الأسعاف

 

محافظ سوهاج مع طاقم الاسعاف
محافظ سوهاج مع طاقم الاسعاف
 
محافظ سوهاج يتفقد سيارات الاسعاف الجديدة
محافظ سوهاج يتفقد سيارات الاسعاف الجديدة
 
محافظ سوهاج يتفقد سيارات الاسعاف
محافظ سوهاج يتفقد سيارات الاسعاف
 
محافظ سوهاج يتفقد معدات سيارات الاسعاف
محافظ سوهاج يتفقد معدات سيارات الاسعاف
 
محافظ سوهاج يستمع لشرح الأجهزة بسيارات الاسعاف
محافظ سوهاج يستمع لشرح الأجهزة بسيارات الاسعاف

 


سوهاج

محافظ سوهاج

سيارات جديدة بهيئة الإسعاف

سيارات اسعاف جديدة

اسعاف سوهاج

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ سوهاج يفتتح الدورة التدريبية الأولى لتفعيل دور المجتمع المدنى

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:46 م

محافظ سوهاج يستجيب لـ"اليوم السابع" ويحقق حلم "الأسطى شادية".. يوجه التضامن الاجتماعى بإدراج منزلها ضمن مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية.. ويكلف باستخراج رخصة قيادة لها.. فيديو وصور

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:30 م

محافظ سوهاج يستجيب لليوم السابع ويحقق أحلام الأسطى شادية.. صور

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 12:32 م

محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تطوير 181 قرية.. فيديو وصور

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:42 م

محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد جابر عبد الفتاح بجرجا.. صور

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:21 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة