محافظ سوهاج يعلن انضمام 5 سيارات إسعاف حديثة لمرفق الإسعاف..صور

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن انضمام 5 سيارات حديثة لأسطول هيئة الإسعاف بالمحافظة، ليصل عدد السيارات العاملة بنطاق بسوهاج إلى 114 سيارة، تغطى جميع المدن والقرى والطرق الداخلية والسريعة .

وتفقد محافظ سوهاج، يرافقه السيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، السيارات الجديدة، وأكد أنها إضافة قوية لمنظومة العمل بسوهاج، مشيدًا بمجهودات هيئة الإسعاف المصرية، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور هانى فؤاد مدير هيئة الإسعاف بسوهاج .

وأوضح أن السيارات مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة للإسعاف، والتى تساعد على النقل السريع والفعال والآمن للمرضى، مشيرا إلى أن السيارات من أحدث الطرز الموجودة وتحتوى على كافة الإمكانيات من أحدث " أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الصدمات الكهربائية، والمونتيورز، والنقالات المتحركة، وأجهزة قياس الضغط والسكر، والجبائر متنوعة للكسور المختلفة ".

وأضاف الفقى، أن أسطول سيارات الإسعاف بسوهاج يعد من أكبر أساطيل الإسعاف على مستوى الجمهورية، وله أهمية كبيرة فى تقديم الخدمات الطبية السريعة والعاجلة ؛ لأنها تتعلق بإنقاذ حياة المواطنين .



سيارات الاسعاف الجديدة



محافظ سوهاج مع طاق الأسعاف



محافظ سوهاج مع طاقم الاسعاف



محافظ سوهاج يتفقد سيارات الاسعاف الجديدة



محافظ سوهاج يتفقد سيارات الاسعاف



محافظ سوهاج يتفقد معدات سيارات الاسعاف