اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجال الأمن على جهودهم المتواصلة فى حماية الوطن

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:54 م
محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجال الأمن على جهودهم المتواصلة فى حماية الوطن محافظ بورسعيد ومدير الأمن
بورسعيد - السيد فلاح

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، بديوان عام المحافظة وذلك فى إطار التواصل المستمر بين محافظة بورسعيد والأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، خلال اللقاء بدور رجال الأمن ودورهم فى بث الطمأنينة لدى المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تساهم بشكل كبير فى توفير المناخ الآمن لتنفيذ خطط الدولة وإنجاز المشروعات القومية العملاقة على أرض بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير لكافة رجال الشرطة على جهودهم المتواصلة والإخلاص فى العمل لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدا التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية فى خدمة المواطن وتحقيق الأمن والأمان على أرض المحافظة.

 

 


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