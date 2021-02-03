اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: كوبرى عزمى محور مرورى رئيسى وخطة للصيانة الدائمة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:14 م
محافظ بورسعيد: كوبرى عزمى محور مرورى رئيسى وخطة للصيانة الدائمة اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد
بورسعيد - فريق المحافظات

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أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، بأن شركة المقاولون العرب سوف تقوم بأعمال صيانة كوبرى عزمى بحى الشرق .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد مع مسئولى شركة المقاولون العرب لمناقشة آلية واستعدادات أعمال الصيانة بالكوبرى  .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ، على أهمية كوبرى عزمى والذى يعتبر محور مرورى هام ، يتم من خلاله مرور سيارات النقل عبر منفذ النصر المطور ، وذلك بعد إغلاق منفذ الشاحنات ، وذلك بعد أعمال التطوير الذى شهدها محيط منفذ النصر وتطويره ، ويأتى ذلك انطلاقا من خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والانسيابية فى حركة السيارات عبر منافذ المحافظة وتطوير الكبارى والطرق على أعلى مستوى بما يتماشى مع التطور الملموس فى كافة المجالات

 


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