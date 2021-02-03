محافظ بورسعيد: كوبرى عزمى محور مرورى رئيسى وخطة للصيانة الدائمة

بورسعيد - فريق المحافظات

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، بأن شركة المقاولون العرب سوف تقوم بأعمال صيانة كوبرى عزمى بحى الشرق .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد مع مسئولى شركة المقاولون العرب لمناقشة آلية واستعدادات أعمال الصيانة بالكوبرى .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ، على أهمية كوبرى عزمى والذى يعتبر محور مرورى هام ، يتم من خلاله مرور سيارات النقل عبر منفذ النصر المطور ، وذلك بعد إغلاق منفذ الشاحنات ، وذلك بعد أعمال التطوير الذى شهدها محيط منفذ النصر وتطويره ، ويأتى ذلك انطلاقا من خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والانسيابية فى حركة السيارات عبر منافذ المحافظة وتطوير الكبارى والطرق على أعلى مستوى بما يتماشى مع التطور الملموس فى كافة المجالات