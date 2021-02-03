محافظ بنى سويف يوجه بتوفير الرعاية لسيدة مسنة استغلت إعاقتها بأعمال التسول

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتوفير الرعاية الطبية لسيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة، تم استغلالها فى أعمال التسول.

وقام الوحدة برفقة فريق التدخل السريع التابع للتضامن بالتوجه لمكان تواجد المواطنة بالقرب من مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف العاصمة، ومن خلال بحث الحالة والاستعلام، تبين أن المواطنة قعيدة تعاني من إعاقة حركية وملازمة لكرسي متحرك، ويتم استغلال وضعها الصحي وإعاقتها في أعمال تسول.

وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة البندر ضد أحد الأشخاص على صلة قرابة بها، بعد ثبوت واقعة استغلال إعاقتها ووضعها الصحي وإجبارها على أعمال تسول من خلال استعطاف المارة، وبعد عرض محضر الواقعة على النيابة ،تقرر إيداع السيدة بإحدى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي

وأضافت رئيسة الوحدة أنها أشرفت على إجراءات إيداع المواطنة المذكورة بالدار وفي حضور فريق التدخل السريع، حيث تم نقلها بسيارة تابعة لمديرية التضامن قبل تسكينها، وتم توفير غرفة لها بعد أن قام المشرفون على الدار بعمل ما يلزم من أعمال النظافة الشخصية وتوفير ملابس جديدة لها، مع التوجيه بفحصها طبياً لتوفير الرعاية الصحية لها.