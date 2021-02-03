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محافظ المنيا يهنئ فريق طبى بمستشفى الرمد نجح فى زراعة أول قرنية كاملة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:27 م
محافظ المنيا يهنئ فريق طبى بمستشفى الرمد نجح فى زراعة أول قرنية كاملة عملية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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هنأ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الفريق الطبى بمستشفى رمد المنيا، وذلك لنجاحه فى إجراء أول عملية جراحية لزراعة قرنية كاملة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار حيث تعتبر أول مستشفى رمد فى الصعيد تبدأ فى عمليات زراعة القرنية.

وجه المحافظ، الشكر والتحية لجميع الأطباء، والتمريض، والعاملين بمنظومة القطاع الصحى بالمحافظة بشكل عام، وللفريق الطبى الذى أجرى تلك الجراحة بشكل خاص، فى ظل تحدى مواجهة فيروس كورونا، مما يشير إلى مدى التطور الكبير الذى يشهده القطاع الصحى بالمحافظة من خلال توفير الدولة لكافة المستلزمات والمبانى التى تسهم بشكل فعال لتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن العملية أجريت لمريض يبلغ من العمر 41 سنة، حيث كان يعانى من سحابة مركزية بالقرنية اليمني، وتم عمل زراعة قرنية كاملة له.

 


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محافظة المنيا

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