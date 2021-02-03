محافظ المنيا يكرم الفائزين فى المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد.. صور

كرم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، الفائزين فى المسابقة الدينية التى نظمتها إذاعة شمال الصعيد خلال شهر رمضان الماضى بعنوان "النساء فى القرآن"، حيث تواصل محافظة المنيا، دعمها للمسابقة على مدار عدة سنوات، وقد شمل التكريم شهادات للفائزين ومبلغ مالي. جاء ذلك بحضور على عبد الحكيم مدير عام إذاعة شمال الصعيد.
وقال محافظ المنيا، إن الاهتمام بدعم هذه المسابقات يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمساهمة فى خلق جيل واعى بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التى تدعو لها كافة الأديان السماوية.
وهناً المحافظ، جميع الفائزين بالمسابقة، معرباً عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية والتى تعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية وتدعو الى التسامح، كما تهدف الى القضاء على الأفكار الهدامة وتسعى لاعمار الوطن.
ووجه مدير إذاعة شمال الصعيد، الشكر لمحافظ المنيا، على زيادة الدعم المحدد من المحافظة، مؤكداً على التنسيق والتعاون المستمر مع المحافظة لدعم المشاركين فى المسابقات الدينية.
تكريم الفائزين بمسابقة النساء فى القرآن
محافظ المنيا يكرم الفائزين بمسابقة القران الكريم
محافظ المنيا يكرم الأطفال الفائزين بمسابقة النساء بالقرآن
محافظ المنيا مع الأطفال المكرمين بمسابقة القران الكريم
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