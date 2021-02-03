محافظ المنيا يكرم الفائزين فى المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

كرم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، الفائزين فى المسابقة الدينية التى نظمتها إذاعة شمال الصعيد خلال شهر رمضان الماضى بعنوان "النساء فى القرآن"، حيث تواصل محافظة المنيا، دعمها للمسابقة على مدار عدة سنوات، وقد شمل التكريم شهادات للفائزين ومبلغ مالي. جاء ذلك بحضور على عبد الحكيم مدير عام إذاعة شمال الصعيد.

وقال محافظ المنيا، إن الاهتمام بدعم هذه المسابقات يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمساهمة فى خلق جيل واعى بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التى تدعو لها كافة الأديان السماوية.

وهناً المحافظ، جميع الفائزين بالمسابقة، معرباً عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية والتى تعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية وتدعو الى التسامح، كما تهدف الى القضاء على الأفكار الهدامة وتسعى لاعمار الوطن.

ووجه مدير إذاعة شمال الصعيد، الشكر لمحافظ المنيا، على زيادة الدعم المحدد من المحافظة، مؤكداً على التنسيق والتعاون المستمر مع المحافظة لدعم المشاركين فى المسابقات الدينية.



تكريم الفائزين بمسابقة النساء فى القرآن



محافظ المنيا يكرم الفائزين بمسابقة القران الكريم



محافظ المنيا يكرم الأطفال الفائزين بمسابقة النساء بالقرآن

تكريم الفائزين بالمسابقة



محافظ المنيا مع الأطفال المكرمين بمسابقة القران الكريم