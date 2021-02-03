اليوم السابع
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محافظ المنيا يفتتح مركز الخدمات الاجتماعية بقرية ماقوسة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:15 م
محافظ المنيا يفتتح مركز الخدمات الاجتماعية بقرية ماقوسة جانب من الافتتاح
المنيا-حسن عبد الغفار

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افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مركز الخدمات الاجتماعية بماقوسه، لتقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لأهالي قرية ماقوسة وتوابعها.

حضر الافتتاح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يجري حاليا دفع العمل في كافة المشروعات، لافتتاح المزيد من مراكز الخدمات الاجتماعية لخدمة أهالينا بالقرى على مستوى مراكز المحافظة، ضماناً لتحسين وتجويد الخدمة الاجتماعية المقدمة لأهالي القرى وتيسيرا على الأهالي في وصول جميع الخدمات.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المبنى مخصص لجميع أنشطة التضامن الاجتماعي لأهالي القرية، والتي تضم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي وتصل تكلفة انشائه الى مليون و700 الف جنيه.

 
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جانب من الافتتاح

 


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