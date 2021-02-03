محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لأعمال التطوير بمشروعات فى شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

أجرى ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمدينة شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، رافقه خلالها نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير المساعد للمحافظة، ومدير الهيئة العامة الأبنية التعليمية فرع المنوفية ورؤساء حى شرق وغرب شبين الكوم والمستشار الهندسى للمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال رفع تراكمات الهدم بالمنطقة المجاورة لمرفق النقل الداخلي بحي شرق شبين الكوم، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال ورفع نواتج الهدم لوضع مخطط وتصور لاستغلال المنطقة الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع العام على المواطن، كما يساهم في تنمية موارد المحافظة الذاتية وتجميل المنطقة.

كما شملت الجولة تفقد المحافظ لأعمال تطوير كوبرى عمر أفندى بشبين الكوم، واستمع المحافظ لشرح عن أعمال التطوير وخطواته من خلال الرسومات الهندسية المقرر تنفيذها، حيث جار حالياً إنشاء 3 جداريات بالإضافة الى شاشة عرض على جانبى الكوبرى لإضفاء منظر حضارى وجمالى، موجها بضرورة بذل المزيد من الجهد ونهو أعمال التطوير في مطلع الشهر القادم.

وقد تفقد المحافظ والوفد المرافق له أعمال تطوير مشروع حديقة الطفل والحديقة العامة بميدان عمر أفندي بنطاق حي غرب وذلك في إطار توفير متنزه للأهالي بأسعار رمزية.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لحديقة مجمع المصالح بشبين الكوم تنفيذ وإشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، موجهاً بأن يشمل التطوير رفع كفاءة السور الخارجي للحديقة وإزالة كافة الغرف والأكشاك وتذليل معوقات التنفيذ، موجهاً مدير هيئة الأبنية التعليمية بإعداد دراسة بشأن إمكانية نقل مقر مشروع تحسين الطرق لموقع آخر وتوسعة نطاق الحديقة.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع المتفرعة لشارع الجلاء البحرى بحي غرب شبين الكوم، وكذا أعمال القشط بشارع صبري أبو علم وأعمال الرصف التجهيزية لبعض الشوارع المتفرعة منه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق الغير مخططة يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة.

وأنهى المحافظ جولته بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير (رصف – أنترلوك) بشارع دنشواى ومتفرعاته بالعزبة الغربية بحي غرب شبين الكوم، ووجه رئيس حي غرب بسرعة رفع كافة الإشغالات وإمكانية نقل أعمدة الإنارة التي تعوق أعمال التنفيذ لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وذلك ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة لرفع كفاءتها والنهوض بها .

من جانبه أكد محافظ المنوفية، استمرار أعمال تطوير ورصف الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال التطوير والرصف وإنجاز المهام في توقيتاتها المحددة.