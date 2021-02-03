محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس بمركز المحلة الكبرى بتكلفة 16.5 مليون جنيه

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية صباح اليوم 3 مدارس جديدة بمركز المحلة الكبرى، وبدأت الجولة بافتتاح مدرسة راغب نخلة الابتدائية بمركز المحلة الكبرى، التى تقع على مساحة 2050.47 متر مربع، وتتكون من 5 أدوار وتحتوى على عدد 9 فصول، 2 فصل رياض أطفال، غرفة مصادر، مكتبة، غرفة مجالات، غرفة مدرسين، غرفة كمبيوتر، غرفة مصادر، غرفة تحضير، معمل مطور، غرفة طبيب، غرفة أخصائى ومصلى بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين و 134 ألف جنيه.

كما افتتح المحافظ مدرسة عزبة الخزان للتعليم الأساسى والتى تقع على مساحة 2100 متر مربع ، وتتكون من 3أدوار تحتوى على 9 فصول ، 2فصل رياض أطفال، غرفة كمبيوتر، غرفة مصادر، غرفة مجالات، مكتبة ،معمل مطور، غرفة تحضير ، غرفة أخصائى اجتماعي، غرفة طبيب ، غرفة مدرسين وغرفة إدارة بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه.

واختُتِمَت الجولة بافتتاح المبنى الإضافى بمدرسة كفر العبايدة الابتدائية المشتركة ، والذى يتكون من 5 أدوار ويحتوى على 12 فصلا، 2 فصل رياض أطفال، غرفة مصادر، غرفة كمبيوتر ، غرفة مجالات وغرفة إشراف، بتكلفة إجمالية 4 ملايين و 500 ألف جنيه.

كما شدد المحافظ على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الحالى للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قام بافتتاح عدد 19مدرسة تحتوى على 292صل بتكلفة إجمالية 105 مليون و 923 ألف جنيه بمراكز (طنطا ، بسيون ،قطور ، زفتى ، السنطة ،كفر الزيات والمحلة الكبرى) منذ بداية عام 2021.

رافق المحافظ خلال الافتتاحات المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية.