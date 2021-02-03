محافظ الشرقية يكرم خريجى مشروع ابدأ حلمك بقصر ثقافة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خريجي مشروع ( ابدأ حلمك) لإعداد الممثل الشامل والذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتم اعتماده كفرقة مسرحية نوعية تابعة لهيئة قصور الثقافة بمنحهم شهادات تقدير تشجيعاً لهم على مواصلة الإبداع والتميز ليمثلوا إضافة قوية للفن المصري الرفيع، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمشرف العام علي المشروع والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤن الثقافية والشاعر أشرف أبوجليل رئيس إقليم شق الدلتا الثقافي ،وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

كما قام المحافظ بتكريم القائمين والمشرفين على تنفيذ المشروع بمنحهم ميدالية تذكارية تقديرا لما قدموه من جهد خلال فترة تدريب المشاركين بالمشروع.

وأشاد محافظ الشرقية بمشروع "ابدأ حلمك" والذي يهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء وإعداد ممثل شامل ويعمل علي نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدي الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان والاختلاف في الرأي.

وأضاف المحافظ، أن المشروع يسعي لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، متمنيا لخريجي المشروع مواصلة الإبداع والتميز.

كما ثمن محافظ الشرقية جهود وزارة الثقافة ومساعيها التنويرية المتميزة في اثراء الحياه القافية والابداعية بالمحافظة والاهتمام الكبير برعاية وتطوير قدرات أبنائها من الواعدين، وقال أن ورشة ابدا حلمك منذ انطلاقها أحدثت حاله من الحراك الثقافي والفني بين شباب المحافظة وبثت فيهم مزيدا من الروح والامل والطموح حيث نجحت في جذب واكتشاف مجموعة من المواهب المتميزة من مختلف الفئات العمرية بالشرقية

قدم خريجو مشروع ابدأ حلمك الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمهم اليوم بقصر ثقافة الزقازيق وحضوره العرض المسرحي والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والذي ينال من المجتمع وبالأخص فئة الشباب.

وأهدى الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمشرف علي المشروع درع الهيئة لمحافظ الشرقية تقديرا لدعمه الدائم للموهويين والمثقفين من أبناء المحافظة.

وكان محافظ الشرقية قد شهد عرضا مسرحياً استعراضياً قدمه خريجو مشروع (ابدأ حلمك) بعنوان أبيض واسود رؤية وإخراج أحمد طه المدير الفني للمشروع، إستوحي فيه مقاطع من مسرحية الفرافير ليوسف إدريس وتخللها مختارات من رباعيات صلاح جاهين وأغاني شعبية وأجنبية صاحبها استعراضات حركية لمجموعة المتدربين.