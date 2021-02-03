محافظ الشرقية يأمر بتطهير ورفع المخلفات من مصرف سنهوا بمنيا القمح.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتعاون مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بتطهير مصرف سنهوا المار بالقرية ورفع ورد النيل والمخلفات والقمامة الملقاه به، والتى تعيق حركة المياه وتتسبب فى انبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، كما تتسبب فى عدم وصول المياه إلى الأراضى الواقعة فى نهايات الترع والمصارف.

جاء ذلك خلال زيارته لقرية سنهوا، يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية لتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى القرية والمُقام بتكلفة 210 ملايين جنيه.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة وضع خطة عمل بين الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للبدء فى تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية وتلبية إحتياجات المزارعين، ورفع ناتج التطهير من على جانبى الطرق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما أعلن محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 93 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة 12 مليارا و356 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحى أمن وسليم للمواطنين، واستكمالاً وتدعيماً لمشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال متابعته لنسب تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحى ميت سهيل بمركز ومدينة منيا القمح والمُقام بتكلفة 18 مليون جنيه، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية.

واستمع المحافظ ومرافقوه من المهندس المسؤل لشرح تفصيلى عن الأعمال الجارية بالمحطة وتمت الإشارة الى انه جارى انشاء محطة رفع صرف صحى ميت سهيل بتكلفة 18 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الانشائية بمحطة المعالجة إلى 75% وشبكات الإنحدار إلى 80 % ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 50%.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من الأعمال مع مراعاه الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على صحة وسلامه العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنه لهم.



إنشاء محطة رفع صرف صحى



رفع مخلفات