محافظ الإسكندرية يسلم "الأقزام" كابينة بالمجان على شاطئ ستانلى.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت جميعة الأقزام فى محافظة الإسكندرية، كابينة تم تخصيصها لهم مجانا فى كبائن ستالنى وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعد وعده بتخصيص كابينة مجاناً بكبائن ستانلي للأقزام بالإسكندرية، وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته الأخيرة علي ذلك القرار.

وسلم اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، اليوم، الكابينة رقم 1069 بشاطيء ستانلي، المخصصة بالمجان إلي جمعية الأقزام المصرية، حيث تم تخصيصها بالدور الأرضي تسهيلا علي أعضاء الجمعية. جاء ذلك بحضور فؤاد مصطفى إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأقزام المصرية، والوفد المرافق له.

وأعرب المتحدث عن جمعية الأقزام المصرية سعادة كافة أعضاء الجمعية بالإستجابة السريعة من محافظ الإسكندرية لمطلبهم، حيث أوضح أن تخصيص كابينة بشاطىء ستانلى أدخل السعادة عليهم جميعا وجعلهم يشعرون بالكرامة والفخر وأن مطالب أعضاء الجمعية تم الاستجابة لها فعليا علي أرض الواقع.

من الجدير بالذكر؛ أن محافظ الإسكندرية التقي بنقيب الأقزام بالإسكندرية ووعده بتخصيص كابينة بشاطيء ستانلي بالمجان.

وأكد الشريف أن المحافظة تعمل علي تذليل كافة العقبات والتحديات أمام أبنائها من الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.