اليوم السابع
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محافظ أسيوط يتفقد رصف شارع محمد على واستكمال تطوير شارع الجامعة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:27 م
محافظ أسيوط يتفقد رصف شارع محمد على واستكمال تطوير شارع الجامعة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة مسائية أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها ببعض شوارع وميادين حى غرب، ضمن خطة رد الشىء لأصله والتى تنفذها الهيئة القومية للطرق بالتنسيق مع المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بالاهتمام بمشروعات الرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

وتفقد محافظ أسيوط أعمال الرصف التى تتم بشارع محمد على مكارم، واستكمال أعمال التطوير بشارع المدينة الجامعية لجامعة أسيوط وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك استكمالًا لخطة للتطوير ورد الشئ لأصله، وتابع المحافظ معدلات التنفيذ وجودة الأعمال. 

وأكد المحافظ على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين حالة الشوارع، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة، ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021 والمبادرة الرئاسى حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، ومنها أعمال الرصف التى تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

ووجه بضرورة التنسيق بين مسئولى الهيئة القومية للطرق ورؤساء المراكز والأحياء، لبحث أوجه التعاون فى مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفنى فى مختلف المشروعات التى سيجرى تنفيذها فى قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة.

 

محافظ أسيوط يتفقد رصف محمد علي مكارم واستكمال تطوير شارع الجامعة (11)

محافظ أسيوط يتفقد رصف محمد علي مكارم

 

 

 


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