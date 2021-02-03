محافظة بورسعيد تستكمل حملة رفع السيارات المتهالكة من الشوارع لتخريديها

بورسعيد - فريق المحافظات

استكمل حى الشرق بمحافظة بورسعيد أعمال رفع السيارات المتهالكه بالتنسيق مع محافظه بورسعيد، ومديريه أمن بورسعيد، حفاظا على الشكل الحضارى للمدينه، وكذا مراعاه النظافه العامه وتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة .

تم رفع عدد كبير من السيارات المتهالكة، ونقلها إلى مقابر السيارات لتخريدها، بعدما تم التنبيه على أصحاب السيارات المتهالكة والمنتشرة بشكل كبير فى شوارع بورسعيد بضرورة رفعها بمعرفتهم، تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية ورفعها بمعرفة الجهات المختصة.

تأتى مبادرة رفع السيارات المتهالكة بشوارع بورسعيد بتعليمات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذى دعى لها منذ فترة لعودة الشكل الحضارى للمدينه، بالتزامن مع أعمال التطوير والتجميل التى تتم فى أغلب شوارع المدينة.