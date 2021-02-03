محافظة الإسكندرية تغلق أكبر مركز للدروس الخصوصية بحى غرب

الإسكندرية _ أسماء على بدر

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وخى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية واسفرت عن غلق اكبر مركز للدروس الخصوصية لتجمع للطلاب في الاسكندرية، واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال مدير السنتر وتحرير محاضر فض اختام لفرعين آخرين.

وذلك بناءا علي توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفي إطار الإهتمام بالقضاء علي المخالفات وتطبيقا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره.

وتم التحفظ علي مدير السنتر من قبل شرطه مينا البصل لعرضه علي النيابة العامة وتم إتخاذ الاجراءات اللازمة

وفي السياق ذاته تم تحرير محاضر فض اختام لسنتر آخر بفرعيه الاول والثاني بمنطقة المتراس وجاري استكمال الحملات

وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي ورخص المحلات ووكيل الإدارة التعليمية غرب والأمن والإتصال السياسي لتعليم غرب وقسم شرطه مينا البصل .



غلق أكبر مركز للدروس الخصوصية غرب الاسكندرية (2)



غلق أكبر مركز للدروس الخصوصية غرب الاسكندرية (1)