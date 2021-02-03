محافظة أسوان: 288 وحدة سكنية جاهزة للتسليم قريبا ضمن مشروعات "تحيا مصر"

أسوان - عبد الله صلاح

أكدت الدكتورة غادة يحيى أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أن هناك 288 وحدة سكنية بمشروع إسكان جبل الزلط بمركز كوم أمبو، وسيتم افتتاحها قريبا بعد الانتهاء من توصيل المرافق الخدمية والتشطيبات النهائية لها، ضمن مشروعات "تحيا مصر".

وأضافت نائب محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تفقدت مشروع إسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، الذى يضم نحو 288 وحدة سكنية للوقوف ميدانياً على نسب التنفيذ للأعمال الجارية بالمشروع من مرافق خدمية أو أعمال إنشائية، وكذا التعرف على أى معوقات للعمل على حلها بهدف الإنتهاء منه وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.

وأشارت إلى أن مشروع جبل الزلط يأتى ضمن 8 مشروعات "تحيا مصر" وسيتم افتتاحها قريباً من بين 14 مشروعا بتكلفة أجمالية 686 مليون جنيه.