ماكرون يعلن تطعيم جميع الفرنسيين البالغين بلقاحات كورونا نهاية الصيف المقبل

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم قدرتهم على هزيمة فيروس كورونا، إلا بنجاح دول أوروبا في المواجهة، حيث غرد ماكرون على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لن نتمكن من هزيمة الفيروس إلا إذا تمكنا في جميع بلدان أوروبا، حيث نتنقل بحرية من إجراء نفس حملة التطعيم.. نحن بحاجة لتطعيم الأوروبيين. هذه هي استراتيجيتنا".

وأضاف الرئيس الفرنسي ماكرون، أن فرنسا تسير في خطة وستكون قد قامت بتطعيم جميع الفرنسيين البالغين بجرعات لقاحات كورونا بحلول نهاية الصيف القادم، متابعا: "ما يقيدنا اليوم في حملة التطعيم هو وصول الجرعات. ولدينا جدول زمني بين نهاية فبراير وبداية مارس، ستنتج 4 مواقع فرنسية اللقاح. وستظل تعبئتنا كاملة.



حساب ماكرون على تويتر



ماكرون على تويتر

واقترب عدد مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الفرنسية الأحد الماضي من أعلى مستوى له منذ تسعة أسابيع، مع إغلاق البلاد حدودها أمام السفر غير الضروري من وإلى جميع الدول خارج الاتحاد الأوروبي تقريبا.

ويعالج في المستشفيات بفرنسا حاليا 27613 مصابا بفيروس كورونا بارتفاع 331 مريضا عن اليوم السابق، في أعلى عدد منذ الأول من ديسمبر.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا المستجد غير فعّال على ما يبدو بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، وقال ماكرون إن "المعلومات قليلة للغاية" عن اللقاح الذي طورته الشركة البريطانية-السويدية بالاشتراك مع جامعة أكسفورد.

وقال للصحفيين "نعتقد أن اللقاح غير فعّال تقريبا بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم فوق 65 عاما، وما يمكنني قوله لكم رسميا هو أن النتائج الأولية لدينا غير مشجعة بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم ما بين 60 و65 عاما (وما فوق) في ما يتعلق بأسترازينيكا".