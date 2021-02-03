مأساة أسرة بالغربية..أدهم مرعى فقد التوك توك وحياته فى لحظة واحدة..فيديو

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع فيديو لايف من داخل منزل الشاب أدهم محمد مرعي، ابن قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظه الغربيه، وقتل على يد أحد الخارجين عن القانون، لسرقة التوك توك الخاص به، والقاء جثته بجوار مستودع الغاز بقرية أبو الغر.

وقالت والدته إن ابنها خرج بالتوك التوك الخاص به للعمل وكسب الرزق لمساعدة والده في توفير نفقات الأسرة خاصة، حيث أصبح والد أدهم غير قادر على العمل بعد إصابته بأمراض في القلب.

وأضافت إنه يوم عيد ميلاده في 20 يناير الماضي طلب منها إعداد كيكه للاحتفال بعيد ميلاده، وحضر للمنزل وتناول الغداء مع الأسرة وخرج بعد ذلك للعمل بالتوك التوك.

وأشارت أن بنها كان معتاد العودة للمنزل في الثامنة من مساء كل يوم والجلوس بالمنزل، ولكن ليلة الحادث تأخر ولم يعد، وفي وقت متأخر خرجت الأسرة للبحث عنه ولكن دون فائدة، مؤكدة أنها بعد رحلة معاناه وبحث عثروا على ابنها مقتولا وملقي وسط الزراعات بجوار مستودع الغاز.

وأكدت أن أجهزة الأمن نجحت في ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، مطالبة بالقصاص من المتهم والثآر لابنها من القاتل حتي يبرد قلبها.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم بقتل سائق توك توك في الغربية لسرقته، حيث تلقى مركز شرطة كفرالزيات بمديرية أمن الغربية بلاغاً بالعثور على جثة أحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بقيامه باستدراج المجنى عليه بزعم توصيله من مدينة كفر الزيات إلى إحدى القرى بدائرة المركز، ثم قام عقب ذلك بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم إستولى على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول وهرب، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول.

وأضاف ببيعه مركبة "التوك توك" إلى عميل له سىء النية (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بالإسكندرية) وتم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أرشد عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها .