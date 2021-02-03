لبنان تسجل 2770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 2770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و81 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأشارت الصحة اللبنانية في بيان، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها ليبلغ 305842 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 3226 وفاةً.
لبنان تسجل 2770 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأربعاء، 03 فبراير 2021 03:00 ص
لبنان
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