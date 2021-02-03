ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن جماعة "براود بويز" خضعت لتتبع دقيق بعد الهجوم على الكابيتول في يناير الماضي، مشيرة إلى أنها مجموعة يمينية متطرفة وشوفينية معروفة بانخراطها في أعمال عنف.



وتُعد كندا أول دولة تصنفها كمجموعة إرهابية، وتشير القائمة الإرهابية التي تعدها هيئة السلامة العامة الكندية إلى أن هذه الجماعة استهدفت المحتجين التابعين لحركة حياة السود مهمة.